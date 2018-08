Hiina karuturg võib kesta veel aastaid

Ainult tellijale

Äripäev 27. august 2018, 11:04

Ainult tellijale

Raskustes Hiina börsil on veel kukkumisruumi. Seda vähemalt siis, kui vaadata alates finantskriisist üle 600 protsendi tootlust teeninud investeerimisfondi käitumist.

Beijing Longrising Asset Management CO on peamiselt aktsiainvesteeringutega tegelev fond, millel juhtimise all on pea 3 miljardit dollarit. Pool selle kapitalist ei ole praegu mitte aktsiates, vaid hoopis rahas, kirjutab Bloomberg.

Fondijuhid usuvad, et Hiina majanduse väljavaade ja kaubanduspinged Ameerika Ühendriikidega viivad aktsiate hinna veel madalamale ning karuturg võib kesta veel aastaid.

„Majanduses on liiga palju teadmatust, kuigi paljud aktsiad hakkavad praeguste hindade juures atraktiivsed välja nägema,“ ütles Longrisingu üks juhtidest Zeng Xiaojie. „Me kavatseme viia enda tururiski mõneks ajaks võrdlemisi madalale tasemele.“