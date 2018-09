Bernstein: Teslal ei ole tegelikult konkurente

Teslal ei ole praegu konkurentsi ja kui see tekibki, siis suudab ettevõte sellega hakkama saada, kirjutasid investeerimisfirma Bernsteini analüütikud.

Viimastel aastatel on räägitud palju sellest, kuidas Teslale tuleb konkurente juurde ning suured autotootjad sisenevad samasse nišši. Bernsteini analüütikute sõnul on Teslal aga üks suur pikaajaline konkurentsieelis – selle bränd.

„Teeme asja selgeks – tegelikult ei ole mingit konkurentide laviini tulemas,“ kirjutasid analüütikud. „Me uurisime kõiki elektriautosid, mis USAs järgmise nelja aasta jooksul turule tulevad. Tulemused olid ilmsed.“

„Tesla Model 3 mudel ei pea arvestatava konkurentsiga silmitsi seisma enne 2020. aastat,“ kirjutasid analüütikud. Prognoosi kohaselt peaks Model 3 müük moodustama kahe aasta pärast 70 protsenti Tesla käibest.

Luksussedaanil Model S ja sportmaasturil Model X on ainult kaks konkurenti – Audi Etron Quattro ja Jaguar I-Pace. Seda kuni 2020. aastani.

Lisaks sellele aitavad vanad automüüjad elektriautode turu kasvule kaasa, kirjutasid analüütikud.

Kas Tesla investoritel on põhjust muretseda? Bernsteini analüütikud arvavad, et on küll. Teslal võib peamiselt probleeme tekkida teostusega. Kas Tesla suudab Model 3 toota kasumlikult ja hea kvaliteediga?

Bernsteini analüütikud on Tesla aktsiale andnud neutraalse hinnangu ning hinnasiht on 325 dollarit. Eile lõpetas Tesla kauplemispäeva 295 dollaril.