Wall Streeti palgad viimase 10 aasta kõrgeimad

New Yorgi väärtpaberitööstuses kasvasid palgad 2017. aastal 13 protsenti, 422 500 dollarini, selgub New Yorgi osariigi audiitori Thomas DiNapoli andmetest.

Tegemist on kõrgeima tasemega alates 2008. aastast ning ajaloo kolmanda tulemusega, vahendab CNBC. Näitaja on inflatsiooniga korrigeeritud.

„Kümme aastat pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist on selge, et Wall Streetil ei ole vaja kasumi teenimiseks üleliigseid riske võtta,“ ütles DiNapoli.

Pankade kasumid tõusid eelmises kvartalis 60,2 miljardi dollarini. Suuresti aitas sellele kaasa ettevõtete tulumaksumäära alanemine, selgub FDIC numbritest.

Viiendik New Yorgi palkadest

Kasumid küll kasvavad, aga DiNapoli audiitorite meeskond leidis, et Wall Streeti töökohtade arv kahanes 2017. aastal 100 võrra, 176 900ni. Seda on 6 protsenti vähem kui 2007. aastal – toona oli töötajate arv jõudnud rekordini.

Wall Street moodustab väga suure osa New Yorgi osariigi ja New Yorgi linna majandusest. Tööstuse palgad moodustasid viiendiku New Yorgi linnas välja makstud tasudest, vaatamata sellele, et töötajate koguarvust moodustavad nad ainult 5 protsenti, selgub DiNapoli raportist.

Wall Streeti suurtel tasudel on avalikkuse ees aga halb maik ning teema on tundlik. Paljude arvates on suured boonused ja lisatasud üks faktor, mille tõttu võeti enne 2008. aasta finantskriisi liiga palju riske. Hiljuti tuli välja, et USA üks suurimaid pankasid Wells Fargo oli loonud libakontosid, et suuri müügieesmärke saavutada.