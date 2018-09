Instagrami asutajad lahkusid Facebookist

Äripäev 25. september 2018, 12:28

Instagrami asutajad Kevin Systrom ja Mike Krieger astusid Facebooki juhitud fotojagamisfirmast tagasi, erilisi selgitusi nad anda ei soovinud, kirjutab Reuters.

Tegemist ei ole esimese liikumisega juhtkonnas, mõne kuu eest lahkus kontsernist ka sõnumiprogrammi WhatsApp kaasasutaja Jan Koum. Instagram ja Whatsapp on Facebooki kaks suuremat rakendust.

Lahkumised langevad ajale, kui Facebook on igast suunast tule all, sest seni on olnud puudujääke kasutajate privaatsuse tagamisel ning kuulujuttude uudiste pähe levitamise piiramisel.

Systrom kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et kavatseb koos Kriegeriga aja maha võtta, probleeme olevat loovuse hoidmisega.