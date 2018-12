Fed: tollimaksude mõju on nähtav, kuid inflatsioon pole kiirenenud

Föderaalreservi peahoone Washingtonis Foto: EPA

Föderaalreservi värskest USA majanduse ülevaatest selgub, et imporditariifide mõju on märgatav paljudes sektorites, kuid inflatsioon püsib enamikus piirkondades sellegipoolest mõõdukal tasemel ning majanduse kasv jätkub.

Ameerika Ühendriikide keskpanga ülevaade ehk nn beež raamat, mis põhineb riigi erinevates paikades ja mitmetes ärivaldkondades läbi viidud vestlustel, andis eelkõige aimu majanduskasvu püsimisest "mõõdukal või keskmisel" tasemel. USA-Hiina tariifiheitlus on küll tõstnud hindu nii tööstuses, jaekaubanduses kui ka söögikohtades, ning kitsenev tööjõuturg on toonud kaasa pisut kiirema palgakasvu, kuid inflatsioon püsib üldiselt siiski mõõdukal tasemel. Vaatlejate hinnangul võib see samas viidata ettevõtete marginaalide kahanemisele, kuna sisendhinnad on suurenenud nobedamalt kui lõpptoodete letihinnad.

Eriti kitsas on tööjõuturg Chicago Föderaalreservi regioonis, kus mitmed ettevõtted rääkisid juhtumitest, kus töötajad on lahkunud ametist ilma etteteatamise ja edasise kontaktita. Uute töötajate meelitamiseks pakuvad firmad senisest enam lisahüvesid: tervisekindlustust, kasumi jagamist, boonuseid, täiendavaid puhkusepäevi jne.

Praeguse turuprognoosi järgi suurendab Föderaalreserv intressimäärasid käesoleval kuul ning piirdub järgmisel aastal vaid ühe tõusuga.