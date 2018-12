Ronaldo paisutab Juventuse kasumiootusi

Ronaldo Foto: Scanpix / UK Sports Pics

Itaalia panga analüütiku hinnangul võib suvel Juventuse jalgpallimeeskonnaga liitunud Cristiano Ronaldo klubi müügitulusid hüppeliselt kasvatada, vahendab Bloomberg.

Nädala alguses jäi Portugali staarjalgpallur küll ilma Ballon d'Orist ehk aasta parima jalgpalluri tiitlist, ent Itaalia panga Banca IMI analüütiku Alberto Francese hinnangul on mehe järgijaskond sotsiaalmeedias nõnda suure mõjuga, et see võib mitmekordistada tema uue koduklubi Juventuse fännitoodete müüki ja tuua rohkelt uusi reklaamilepinguid.

Torino klubi jalgpallisärkide müük on konkurentide Müncheni Bayerni, Barcelona ja teistega võrreldes olnud kidur - umbes 450 000 aastas. Francese väitel võib Ronaldo kuulsus Instagramis ja mujal sotsiaalmeedias paisutada ostunumbreid 2022. aastaks aga tervelt kolm korda. Reklaamilepingute aastane tulu tõuseb analüütiku prognoosi kohaselt 60%. Teisalt hoiatas Francese, et Ronaldo Instagrami-kuulsus võib ka hääbuda ning tulususele saatuslikuks saada.

Francese andis Juventuse aktsiale ostusoovituse ning lükkas hinnasihi 1,4 eurole. Klubi Milano börsil kaubeldav väärtpaber kerkis kolmapäeval lausa 9,29% kõrgemale, 1,2 euroni. Alates 10. juulist, mil Ronaldo Itaalia meeskonnaga ametlikuks ühines, on aktsia kerkinud 33,6%.