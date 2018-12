Novaturas on suutnud käivet pea kolmandiku võrra tõsta. Foto: Reuters/Scanpix

Novaturas kasvab edasi, aktsia langeb

Reisikorraldaja Novaturase käive kasvas novembris ligi kolmandiku võrra ning aasta jooksul on toimunud tubli kasv, selgub börsiteatest.

Novembris suurenes Novaturase käive 19 protsenti, 9,5 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Esimese 11 kuu käive ulatus 170,7 miljoni euroni ning kasvas aastaga 29 protsenti.

Novembri jooksul teenindas ettevõte kokku 14 300 klienti. Võrreldes 2017. aastaga kasvas see näitaja 30 protsenti. Tänavu on Novaturas teenindanud kokku 290 700 klienti, mida on 31 protsenti enam kui mullu.

Sellele vaatamata on ettevõtte aktsia alates märtsist, mil börsile tuldi, odavnenud veidi üle 30 protsendi.