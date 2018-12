FT: Malaisia soovib Goldman Sachsilt saada hüvitisena 7,5 miljardit dollarit

Goldman Sachsi logo panga Austraalia kontoris. Foto: Scanpix/REUTERS/David Gray

Malaisia valitsus soovib Goldman Sachs pangalt saada hüvitisena 7,5 miljardit dollarit seoses panga tegevusega skandaalidega seotud riikliku investeerimisfondi 1MDB juures, kirjutas reedel Financial Times, viidates Malaisia rahandusministri sõnadele, vahendab Reuters.

Bloombergi uudisteagentuur kirjutas eraldiseisvalt, et Singapuri ametivõimud on laiendanud oma kriminaaluurimist 1MDB fondi osas, lisades uurimisse Goldman Sachsi, mis on Reutersi sõnul märgiks, et Goldman Sachsi vastu suureneb uurimine seoses panga rolliga mitme miljardi dollarilises rahapesu skeemis.

Käesoleval nädalal esitasid Malaisia prokurörid süüdistused Goldman Sachsi vastu seoses selle rolliga kolme võlakirjaemissiooni korraldamisega, millega kaasata 6,5 miljardit dollarit 1Malaysia Development Berhadi (1MDB) investeerimisfirma jaoks.

Goldman Sachs on süüdistused väidetavate õigusrikkumiste osas korduvalt tagasi lükanud ning öelnud, et endise Malaisia valitsuse ja 1MDB mõned liikmed on pangale valetanud võlakirjade müügist saadud raha kasutamise osas.

FT viitas Malaisia rahandusministrile Lim Guan Engile, kellel sõnul nõuab Malaisia valitsus lisaks võlakirjaemissiooni koguväärtusele Goldman Sachsilt veel üks miljard dollarit, et katta 600 miljoni dollari suurune kulu, mis maksti Goldman Sachsile võlakirjaemissiooni korraldamise eest ning selle eest, et võlakirjaintressid olid seatud „kõrgemale tasemele, kui oli turu õiglane tase.“

Reutersile antud kirjalikus vastuses ütles Goldman Sachsi pressiesindaja, et pank plaanib need süüdistused vaidlustada.

„1MDB võlakirjade pakkumine oli mõeldud raha kaasamiseks, et Malaisiale kasu tuua. Selle asemel varastati suur osa sellest rahast, et kasu tuua Malaisia valitsuse liikmetele ning nende kaastöötajatele,“ ütles Goldman Sachsi pressiesindaja pressiteate vahendusel.

Goldman Sachsi aktsia on täna USA aktsiaturul langenud 4,5% 160,82 dollarile.