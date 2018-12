Nafta hind hüppas ligi 10 protsenti

Nafta kallines täna järsult ning esmaspäevased kaotused tehti tagasi, vahendab CNBC.

Naftahinnad on täna järsult kallinenud ning osalt on see tingitud aktsiaturgude taastumisest. Foto: Reuters/Scanpix

Nii WTI kui ka Brenti toornafta hinnad on täna tõusnud umbes 9 protsenti. Kauplemisaktiivsus on praegu küllaltki väike ning pole kindel, kas tõus jätkub ka uuel aastal, mil suurem osa kauplejatest uuesti tööle asub.

Naftale on viimasel ajal kehvasti mõjunud finantsturgude üldine nõrkus, sest USA valitsuse sulgemine, kõrgemad intressimäärad ning kaubandussõda on investorite kindlustunnet õõnestanud ja paisutanud kartusi, et globaalne majandus on aeglustumas.

“Turud on jätkuvalt nõudluse pärast mures,” ütles turuinfot pakkuva DrillingInfo asepresident Bernadette Johnson CNBC-le. “Ma arvan, et müügilaine läks lihtsalt liiga kaugele. Me arvame jätkuvalt, et 45 dollarit on veidi liiga madal hind.”

WTI toornafta kallines täna 9,3 protsenti ja Brent lisas 8,5 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 46,49 ja 54,77 dollarit.

Investeerimisfirma Oanda kauplemise juht Stephen Innes ütles, et suuresti on nafta tuge saanud ka tänasest aktsiaturgude taastumisest. Ta lisas, et mured on aga jätkuvalt olemas ning hinnatõusuks peaks OPEC turgudele kinnitama, et plaanib tootmist veelgi kärpida.