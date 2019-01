Pull sümboliseerib aktsiaturgude tõusu. Foto: EPA Jaga lugu:

Citi mõõdikud: pulliturg on elus ja terve

Millal aktsiaid osta ja millal müüa? See ülesanne pole kunagi väga lihtne olnud. Aga investorid ei peaks praegu pikaajalise karuturu pärast muretsema, selgub populaarse hoiatussüsteemi andmetest.

Citi on kokku pannud hoiatussüsteemi, kus on kokku 18 näitajat. Vaid 3,5 neist näitavad, et aeg on aktsiaid müüa. Näiteks 2000. aastal olid punases 17,5 mõõdikut ja 2007. aastal 13 mõõdikut, vahendab MarketWatch.