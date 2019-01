Arconicu aktsia langes firma müügiuudise kummutamise peale 16%

Arconicu ja Alcoa ühine peakontor Pittsburghis USAs. Foto: Scanpix/AP Photo/Keith Srakocic

Auto- ja lennukitööstusele alumiiniumist ja terasest tooteid valmistav USA firma Arconic teatas täna, et ei plaani firma müüki, mille peale aktsia hind langes 16%, vahendab Reuters.

Aasta alguses teatasid erinevad meediaväljaanded, et erakapitalifirma Apollo Global Management on lähedal firma väljaostmisele üle 10 miljardi dollari eest. Arconicu aktsia kerkis selle peale aasta alguses paari nädalaga 16,7 dollari pealt 20,3 dollari juurde. Täna langes Arconicu aktsia hind 16% 17,08 dollarini, mille järgi on firma turuväärtus 8,6 miljardi dollari juures.

Arconic teatas täna, et kuigi pärast ettevõtte strateegia ülevaatamist nägid nad firma juhtkonnas ühe võimalusena ettevõtte müüki tervikuna, ei saanud nad sobivat pakkumist. Juhatus plaanib siiski jätkata varem teatatud plaaniga müüa Arconicu ehituse äriüksus.

Arconic tekkis eraldiseisva firmana 2016. aastal, kui Alcoa läks kaheks, nii et Alcoa jätkas alumiiniumi ja boksiidi kaevandamisega ning Arconic metalltoodete valmistamisega.