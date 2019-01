New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga lugu:

Börs: tulemuste hooaeg aitab aktsiaid vee peal hoida

Aktsiaturgudel oli täna rahulikum päev, vaatamata sellele, et tulemuste hooaeg on täies hoos ning USA-Hiina kaubanduskõnelused käivad, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,1 protsenti, 24 553 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,1 protsenti ning lõpetas päeva 2642 punktil. Nasdaq Composite tõusis 0,7 protsenti.

Tulemuste hooaeg on alanud suhteliselt positiivselt. Vastukaaluks sellele on Euroopa ja Hiina majandused aeglustumas ja kardetakse, et USA-Hiina vahelised kaubanduspinged ei kao niipea.

Täna ilmusid ka andmed, et USA töötu abiraha taotlejate arv langes viimase poolsajandi madalaima tasemeni. See aitas dollaril kallineda, mis pani omakorda toorained ja kulla odavnema.

“Tulemuste osas on tulnud head uudised,” ütles investeerimisfirma Informa Financial Intelligence’i strateeg Ryan Nauman. “See aitab tasakaalustada globaalse majanduskasvu ja kaubandusega seotud muresid.”

WTI toornafta kallines 1,1 protsenti ja Brent langes 0,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 53,2 ja 61,1 dollarit. Kulla hind langes 0,3 protsenti, 1286 dollarini untsist.