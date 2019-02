Pallaadiumi meeletu hinnatõus jätkub

Pallaadiumi hind on tõusnud seitse kuud järjest. Foto: Shutterstock

Pallaadium ületas 1500 dollari taseme ning tõusis värske rekordini. Väärismetallist on suur puudus, sest autotootjatel on seda emissioonidega seotud reeglite karmistamise tõttu rohkem vaja, vahendab Bloomberg.

Pallaadiumi hind on täna tõusnud ligi 2 protsenti, 1501 dollarini untsist. Metall kallineb juba seitsmendat kuud järjest. Teistest väärismetallidest tõusis kuld kümne kuu kõrgeima tasemeni, ka hõbe ja plaatina kallinesid.

2016. jaanuarist alates on pallaadiumi hind enam kui kolmekordistunud ja Citigroupi analüütikute sõnul võib tõus jätkuda. Nende hinnangul jõuab turg tasakaalu vaid nõudluse šoki kaudu ning hinnad võivad jõuda 1600 dollarini untsist.

„Globaalne defitsiit võib tänavu dramaatiliselt kasvada,“ teatas autode katalüsaatorite tootja Johnson Matthey Plc. BlackRocki tooraineinvesteeringute juht Evy Hambro ütles, et tekkinud on tohutu puudus, sest autotootjad loobuvad diiselautode tootmisest.

„Kui pakkumine ei hakka suurenema, mida ei juhtu enne paari aastat, siis kitseneb turg veelgi ja hinnad jätkavad tõusu,“ ütles Precious Metals Insightsi direktor Philip Klapwijk.

Pallaadiumit kasutatakse selleks, et vähendada bensiinimootoriga autode emissioone. Pallaadiumi varusid on raske kindlaks teha, aga allikate sõnul ulatuvad globaalsed varud 10–18 miljoni untsini. See on võrdne 1–2 aasta nõudlusega, ütles rafineerimisfirma Heraeus.

Mõned analüütikud on pallaadiumi kiire hinnatõusu ka küsimärgi alla seadnud. Automüük langes mullu Hiinas esimest korda kahe kümnendi jooksul. Lisaks sellele Euroopa ja Põhja-Ameerika turud kahanevad, sest jagamisteenused muudavad teised transporditeenused kättesaadavamaks.