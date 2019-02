Telecom Italia esitles uut strateegiat

Telecom Italia peakontor Rozzanos Põhja-Itaalias. Foto: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Itaalia suurim telekomifirma Telecom Italia lubab uue tegevjuhi Luigi Gubitosiga eesotsas kiirendada kulude kärpimist, vähendada võlakoormust, suurendada aktsionäride tulusust ning kasvatada alates järgmisest aastast kasumit, seisab firma uues strateegilises kavas, vahendab Reuters.

Neljapäeva õhtul avalikkuse ette toodud ja eelnevalt firma nõukogu poolt heaks kiidetud uus 2019. - 2021. aasta strateegiline kava näeb ette, et Telecom Italia grupi orgaaniline kulumi ja intresside eelne kasum väheneb käesoleval aastal madala ühekordse protsendinumbri võrra, kuid kasvab madala protsendinumbri võrra 2020. ja 2021. aastal.

Väiksema interneti lairibateenuse pakkuja Open Fiber’iga on alustatud läbirääkimisi “kõigi võimalike võimaluste osas, sealhulgas fiksside võrkude liitumise osas.”

Samuti märgiti, et 5G võrgu väljatöötamiseks plaanitakse asuda partnerlusse Vodafone’iga. Lisaks plaanitakse hinnata võimalust, et 22 000 Itaalias asuvat telemasti liita ühte ettevõttesse, nii et Vodafone’i mastid liita INWITi telemastide firmaga, kus Telecom Italial on 60%-line osalus.