Briti nael tõusis viie kuu tippu

Briti peaminister Theresa May. Foto: Reuters Jaga pilti:

Täna on valuutaturgudel tooni andnud Brexiti võimalik edasilükkamine, mis on naela kallinema pannud vahendab MarketWatch.

“Euroopas on täna üks lugu ja see on Brexit,” ütles investeerimisfirma Bannockburn Global Forexi peastrateeg Marc Chandler.

Briti nael on täna 10 suurim valuuta seas kõige tugevamat minekut näidanud. Nimelt ilmusid uudised, et väidetavalt on Briti peaminister Theresa May lepinguta Brexiti välistanud ja pigem lükkab protsessi edasi. Täna toimubki Briti valitsuses arutelu ning Eesti aja järgi 21:30 peaks ka tulemused ilmuma.

Briti nael on täna dollarisse kallinenud 1,23 protsenti, 1,326 dollarini. Ühtlasi jõudis valuuta vahepeal ka kõrgeima tasemeni alates septembrist. Euro on naela suhtes odavnenud aga 1,04 protsenti, 0,859 naelani.

Väidetavalt tahab May korraldada Brexiti lepingu hääletuse Briti parlamendis 12. märtsil. Kui see tagasi lükatakse, hääletatakse 13. märtsil selle üle, kas Suurbritannia lahkub EList ilma leppeta. Kui ka see tagasi lükatakse, siis hääletatakse Brexiti protsessi edasilükkamise üle.