Tesla aktsia liigub kriitilise piiri lähedale

Tesla aktsia on kukkunud viimased 10 kauplemispäeva järjest ning langenud 205 dollari tasemele. Analüütikud on hinnasihti alandanud ja Tesla juht Elon Musk ähvardas, et raha võib 10 kuuga päris otsa saada.

Tesla Model 3 Foto: AFP/Scanpix

Eile kukkus Tesla aktsia 2,7% ja lõpetas kauplemispäeva 205 dollari tasemel, pärast turu sulgemist langes aktsia veelgi – 200 dollari piir on käeulatuses.