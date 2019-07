Osram sai konkureeriva ostupakkumise

Lipud Osrami aktsionäride üldkoosolekul 19.02.2019 Münchenis. Foto: Frank Hoermann\/SVEN SIMON

Saksa firma Osram Licht teatas esmaspäeval, et Austria AMS on firma poole pöördunud, et arutada mittesiduvat 38,5 euro suurust ostupakkumist aktsia kohta, vahendab Reuters.

AMSi pakkumine tuli peale seda, kui Osram toetas erakapitalifirmade Baini ja Carlyle’i ostupakkumist 35 euroga aktsia kohta.