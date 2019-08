Saksamaa 30 ettevõttest koosnev DAX indeks langes reedel 3,11%. Suurim langeja oli pooljuhide tootja Infineon Technologies 6,27% suuruse langusega. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Euroopa aktsiaturud langesid kaubandussõja ägenemise tõttu

Euroopa aktsiaturud langesid reedel üle kolme protsendi, jõudes viimase kuue nädala madalaimale tasemele, kui USA ja Hiina kaubanduskonflikt ägeneb ning Euroopas oodatakse Trumpi sõnavõttu Euroopa Liidu küsimustes.

Neljapäeva õhtul teatas USA president Donalt Trump, et USA seab Hiinale alates 1. septembrist „väikse“ 10%-lise tollitariifi nende kaupade osas, mis veel ei ole USA-poolse importtollimaksu all. See viis USA aktsiaturu neljapäeva õhtul langusesse ning reede hommikul ka Euroopa börsid. Kuid Euroopa langus sai hoogu juurde, kui Bloomberg teatas, et president Trump teeb reede õhtul, kell 20.45 Eesti aja järgi, avalduse Euroopa Liidu kaubandusküsimustega seoses.