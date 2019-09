USA tarbijate kindlustunne langes selle aasta kiireimas tempos

USA tarbijate kindlustunne on kehvemaks muutunud. Foto: EPA

USA tarbijate kindlustunne langes septembris selle aasta kiireimas tempos, vahendab Bloomberg.

Conference Boardi kindlustunde indeks langes septembris 125,1 punktini, selgub grupi avaldatud andmetest. Bloombergi küsitletud ökonomistid ootasid numbriks 133. See tähendab, et tarbijate ootused majanduse ja tööturu osas on kahanenud.