Coop Panki aktsia analüüs täies mahus

Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja investor Kristjan Liivamägi Foto: Tanel Meos

Uuel nädalal algab Coop Panga aktsiate märkimine. Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja investor Kristjan Liivamägi võttis Coop Panga aruanded lahti ning koostas nende põhjal analüüsi. Järgneb autori tekst:

Coop Pank teatas, et nad viivad läbi aktsiate avaliku pakkumise ning nende aktsiaid on võimalik märkida ajavahemikul 18. november – 29. november. Coop Panga aktsiaid pakutakse hinnavahemikus 1,15 eurot – 1,30 eurot aktsia kohta. Väikeinvestoritele tehtava pakkumise raames saab aktsiaid märkida maksimumhinnaga, s.o 1,30 eurot aktsia kohta. Lõplik aktsia hind selgub emissiooni tulemuste avalikustamisel 2. detsembril.