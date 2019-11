eBay müüb StubHubi

eBay teatas, et on jõudnud kokkuleppele StubHubi müümiseks. Ettevõte müüb piletimüügiplatvormi viagogole 4,2 miljardi USA dollari eest, kirjutab Reuters.

Foto: EPA

Uue tegevjuhi Scott Schenkeli sõnul on ettevõtte müümine olnud aktuaalne viimaste kuude jooksul, mille käigus on nad koos juhatusega vaadanud üle eBay portfelli. StubHub on maailma üks suurimatest piletimüügiplatvormidest, kus kasutajad saavad osta ja müüa pileteid kontsertidele ja spordiüritustele rohkem kui 40 riigis.