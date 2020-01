Boeing kaalub võlakoormuse suurendamist

Wall Street Journal teatas, et Boeing kaalub võlakirjaturgudel raha kaasamist, et parandada oma finantsseisu, mille on tekitanud probleemid 737 MAX lennukiseeriaga.

Foto: EPA

Wall Street Journali allikate sõnul kavatseb ettevõte raha säästmiseks osade kapitalikulutuse edasilükkamist, omandamiste külmutamist ning teadus- ja arendustegevusele tehtavate kulutuste kärpimist.