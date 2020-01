Eesti maakleri prognoos: lähinädalad võivad börsile tuua järske liikumisi

Kuigi Aasias sai läbi kolm päeva väldanud tõus, siis tulemuste hooaeg alles algas. LHV vanemmaakler Nelli Janson arvab, et turg võib meid lähiajal jõuliste liikumistega üllatada.

LHV vanemmaakler Nelli Janson Foto: Eiko Kink

Sel nädalal pööratakse pilgud USA-Hiina kaubandusleppe ning ettevõtete majandustulemuste poole. LHV vanemmaakler Nelli Janson peab turgudel toimuvat erakordseks. „Võib öelda, et üsna märkimisväärne ralli on nende uudiste valguses turul juba toimunud,“ ütles ekspert. „Lepingu allkirjastamisega on turg ilmselgelt juba arvestanud ja turuosalised on veendunud, et USA konflikt Iraaniga majandusele olulist mõju ei avalda. Seega pigem on turg vähemalt lühiajaliselt üle ostetud ja alates järgmisest nädalast hakatakse keskenduma kvartalitulemustele ja ettevõtete prognoosidele selleks aastaks," rääkis Janson.