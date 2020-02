Aasta parima investeerimisidee leiab Soome börsilt

Nokia on teinud kõik õigesti: saanud hea hinnaga lahti väikese rentaablusega mobiiliärist, püsinud tipptegijate seas pidevalt arenevas võrgusektoris ning polsterdanud oma positsiooni tipptehnoloogia ettevõttena Bell Labsi hankimisega. Foto: Reuters/Scanpix

Millised üksikaktsiad või sektorid võiksid 2020. aastal investorile huvi pakkuda?

1920ndate investorid said tihtipeale telefonikõnesid oma maakleritelt või pankuritelt, kes soovitasid mõnda konkreetset aktsiat osta või müüa. Aktsiasoovitusi trükiti ära ka ajalehtedes ning ükski soovitaja ei põdenud pikalt, kui ta soovitus ei toiminud. Nüüd, sada aastat hiljem, on asi teistpidi: ükski analüütik ei taha anda ühtki otsest soovitust. Neil pole vaja lolliks jääda, kui soovitus ei toimi, sest see tähendab kaotust maines ja ka rahas. Pigem räägib hea analüütik ajalehele midagi sellist, et “sektor X võib sobivate tingimuste korral pakkuda üldiselt paremat tootlust kui sektor Y”.