LHV soovitab Merko aktsiad müüa

LHV analüütikute hinnangul on Merko aktsia liiga kallis. Foto: Liis Treimann

Kuigi Merko Ehituse neljanda kvartali tulemused olid märkimisväärselt paremad ja kasumlikkus üllatas positiivselt, soovitavad LHV analüütikud Merko aktsiat siiski müüa.

„Ehkki on kiiduväärt, et hoolimata valitsevast konkurentsist peatöövõtjate vahel ja kasvavatest ehitussisendhindadest on Merko suutnud oma kasumimarginaale parandada, on tellimuste koguse vähenemine endiselt peamine mure. Põhilisteks riskideks võivad jätkuvalt osutuda tihe konkurents suuremate lepingute pärast, millega kaasnevad ehitussisendhindade tõus (eriti Lätis ja Leedus). Ka ressursside kättesaadavus püsib nendes riikides tõenäoliselt piiratud, mis võib põhjustada viivitusi projektide lõpetamisel,“ kirjutavad LHV analüütikud Balti analüüsis.