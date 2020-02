Dow kukkus mõne tunniga 1000 punkti võrra

USA aktsiaturud alustasid päeva järsu langusega, sest kardetakse, et koroonaviiruse mõju saab olema pikaajalisem kui arvati, vahendab MarketWatch.

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Dow Jonesi indeks on praegu odavnenud 3,5 protsenti, ühtlasi on indeks kukkunud enam kui 1000 punkti võrra. Standard & Poor’s 500 indeks on langenud 3,4 protsenti, 3225 punktini. Nasdaq Composite on odavnenud 3,9 protsenti.