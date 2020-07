UBS loobus Netflixi aktsia ostusoovitusest

Netflixi aktsia on viimasel ajal järsult tõusnud. Foto: Reuters/Scanpix

UBSi pank loobus Netflixi aktsia ostusoovitusest, sest ettevõtte hinnatase on kerkinud liiga kõrgele, vahendab Bloomberg.

Voogedastusteenuste firma aktsia on tänavu kallinenud enam kui 60 protsenti, millega on ettevõtte Standard & Poor’s 500 indeksi üks parimaid aktsiaid. Märtsis aset leidnud põhjast on Netflix kerkinud juba 75 protsenti.