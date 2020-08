Tallinna börsi ettevõtete tulemused tõestavad: olukord on kardetust parem

Tallinna börsi ettevõtete tulemused olid oodatust paremad. Foto: Andras Kralla

Enamus börsiettevõtteid on teise kvartali numbrid avaldanud ning nendest ei paista välja masendust tekitavat punast, nagu koroonakriisi alguses kardeti. Siiski on hullem tõenäoliselt alles ees.

„Tulemused oliud küll nõrgad, aga oodatult nõrgad ning paremad kui kardetud – üldpilt on hea,“ ütles LHV vanemanalüütik esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Tulemustest tuleb välja, et olukord pole nii hull, kui arvati ja viiruse esmased mõjud on osutunud väiksemaks.“