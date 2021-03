Microsoft soovib osta Discordi 10 miljardi eest

Discordi kasutavad peamiselt mängurid. Foto: Reuters/Scanpix

Microsoft on alustanud kõnelusi mänguritele mõeldud suhtlusplatvormi Discordi ostmiseks. Hinnaks on ettevõttele seatud 10 miljardit dollarit, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.

Discord on mõnda aega rääkinud potentsiaalsete ostjatega ning praegu on tarkvaragigant Microsoft suurim huviline. Samas ei ole veel kindel, et tehing sõlmitakse, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed, kes soovisid jääda anonüümseks, sest kõnelused on privaatsed. Üks nendest ütles, et Discordi börsiletulek on tõenäolisem kui selle müük. Mõlemad ettevõtted on kommentaaridest keeldunud.