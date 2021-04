Investorit ohustab pensioni indeksfondis üks selge risk

Indeksfondi puhul mängib olulist rolli, milliselt on fondijuht portfelli koostanud – väiksemgi erisus mõjutab tootlust. Foto: Liis Treimann

Aktsiatele panustavad pensioni indeksifondid pakuvad erinevaid tootluseid ja vahe tuleb väikestest erinevustest. Investor saab indeksite kaudu suuresti USA tehnoloogiahiidude riski.

Viimasel ajal üha rohkem populaarsust kogunud indeksifondid on rõhku pannud väikestele haldustasudele, mis saavutatakse passiivse investeerimisega. Siiski toovad fondijuhid välja, et tasud ei ole ainuke asi, mida investor peaks jälgima. Fondides on üldjoontes sarnased aktsiaindeksid, mida järgitakse, kuid tootluses mängivad rolli väiksemad erinevused.