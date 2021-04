Euroopa aktsiaturud tõusid uue rekordini

Euroopa aktsiaturgudel aitasid täna tõusta Londoni börsil noteeritud kaevandusfirmad. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud tõusid neljapäeval uue rekordini, millele aitas kaasa toorainete kallinemine, mis omakorda aitas kaevandajatel kallineda. Positiivsed ettevõtete tulemused leevendasid samal ajal muret koroonaviiruse vaktsineerimise tempo pärast, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,4 protsenti ja see on juba kolmas kallinemise päev järjest. Sektoritest kallines kõige enam kaevandussektor, hästi läks Rio Tinto, Anglo Americani ja BHP aktsiatel. Rekordini jõudsid reisi- ja vaba aja aktsiad.