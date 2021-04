Geopoliitilised pinged kergitavad kulla hinda

Kullafutuuride hinnad on täna tõusnud viimase kuu kiireimas tempos untsihind on tõusnud viimase seitsme nädala tippu, sest USA riigivõlakirjade tootlus langeb ning USA geopoliitilised pinged Hiina ja Venemaaga on teravnenud.

Kullale pakkusid osalt tuge ka head USA majandusandmed, mille tõttu oodatakse ka kõrgemat inflatsiooni. Märtsis oli inflatsioon USAs oodatust kiirem.