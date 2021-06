Kivimägi: neli atraktiivset aktsiat Balti börsidelt

Riigikogu liige ja investor Toomas Kivimägi. Foto: Liis Treimann

Riigikogu liige ja investor Toomas Kivimägi tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja neli ideed Balti aktsiaturgudelt, kuhu paigutada 100 000 eurot.

“Kuigi hinnad on väga palju tõusnud ja püstloodis kasvu pole enam loota, siis esimene, mida ma soovitaks, on LHV aktsia,” ütles Kivimägi. “LHV hinna ja kasumi suhe on päris tublisti tõusnud ja on 16 kandis, aga neil on mitu asja, mis mulle meeldivad.”