Uraani hinnad tõusid kuue aasta tippu

Tuumaelektrijaam Belgias. Foto: Reuters/Scanpix

Uraan, mida kasutatakse tuumaelektrijaamades kütusena, on tõusnud viimase kuue aasta kõrgeima tasemeni, hinnatõusule annab hoogu üks fond, mis on toorainet agressiivselt kokku ostnud, kirjutab Bloomberg.

Investeerimisfirma Sprott Inc alustas selle aasta alguses Physical Uranium Trust fondiga ning kirjutas hiljuti Twitteris, kui palju uraani on nad viimasel ajal kokku ostnud. Sprott on ostnud enam kui 24 miljonit naela uraani, ostes vahepeal päevaga 500 000 naela, selgub fondi kodulehelt.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099