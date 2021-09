Maailma suurim toidutootja: järgmine aasta kiireneb inflatsioon veelgi

Nestle kohvikapslid. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurim toidutootja Nestle prognoosib, et sisendite hinnad tõusevad 2022. aastal märkimisväärselt, vahendab Reuters.

“Kui me räägime 2022. aastast, siis sisendite inflatsioon saab olema suurem kui tänavu,” ütles ettevõtte finantsjuht Francois-Xavier Roger. “Meie strateegia on need sisendkulud hinnastamise kaudu tarbijatele ja kaubandusele edasi kanda.”

