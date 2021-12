Homne elektri hind soosib küünlavalgel raamatu lugemist

Homme on elektri börsihind kallis läbi terve päeva. Foto: Liis Treimann

"Tänasida toimetusi ära lükka homse varna," ütleb vanarahva tarkus. Homme tõuseb elektri keskmine börsihind Eestis üle 400 euro megavatt-tunni kohta ja on kallis läbi terve päeva.

Nordpooli andmetel on homne elektri börsihind keskmiselt 406,89 eurot megavatt-tunni kohta. Päeva kõrgeim tase on aga 620 eurot megavatt-tunni kohta, mis on vahemikus kell 17–18. Alla 200 euro megavatt-tunni kohta on homme ainult vahemikus kella 1–4 hommikul, jäädes 160 euro kanti megavatt-tunni kohta.

