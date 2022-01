Aasia turud kukuvad USA eeskujul

Börsiekraan Tokyos. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud järgisid täna USA eeskuju ning langesid tublisti, sest Föderaalreservi detsembrikuise kohtumise detailsemast ülevaatest selgus, et keskpank võib inflatsiooni tõttu tõsta intressimäärasid oodatust kiiremini, vahendab Reuters.

Riskantsemaid varasid on täna survestamas asjaolu, et intressimäärad on USAs tõusma hakanud, ning muret tekitab ka omikronitüve kiire levik.

