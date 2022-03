Toyota plaanib 826 miljoni dollari eest aktsiate tagasiostmist

Toyota Motorsi GR GT3 kontseptsiooniga auto jaanuaris Jaapanis toimunud Makuhari Messil Tokyo Auto Salongis. Foto: Reuters/Scanpix

Jaapani autotootja Toyota Motor Corporation teatas kolmapäeval 100 miljardi jeeni (826 miljoni dollari) suurusest aktsiate tagasiostmise plaanist, andes lubaduse osta aktsiaid tagasi ja maksta aktsionäridele stabiilseid dividende.

Kuna Toyota aktsiad on viimasel ajal kaubelnud tipptasemetega võrreldes enam kui 10% madalamal, ütles Jaapani autotootja, et võtab Tokyo börsile edastatud avalduse kohaselt arvesse praegust aktsiahinda ja on tagasiostmisel paindlikum kui kunagi varem.

