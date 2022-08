Maailma suurima varahaldaja tõi turule bitcoini fondi

USA BlackRock tõi turule institutsinaalsetele investoritele mõeldud bitcoini hinda järgiva erafondi. Foto: SASCHA STEINBACH/EPA-EFE

Maailma suurim fondivalitseja BlackRock tõi turule bitcoini hinda järgiva fondi, mis on mõeldud USA institutsionaalsetele klientidele, vahendab Reuters BlackRocki koduleheküljel olevat uudist.

BlackRock, mis on tuntud iShares indeksfondide haldamise poolest, teatas, et on avanud bitcoini erafondi. Tegemist on fondiga, mis ei ole mõeldud jaeklientidele, vaid institutsionaalsetele klientidele ehk teistele varahaldusfirmadele.

