Saksamaa maagaasi laovarud täituvad eesmärgist kiiremini

Investeerimiskogukonna liidrid paljastasid viimased ostuideed

Investeerimiskogukonna üks eestvedaja Marko Oolo rääkis hommikuprogrammis, et tema ainus eelis aktsiaturul on see, et saab osta sellisel ajal, kui teised kardavad või hinnad on odavamad. Praegu hakkavad tema sõnul ostukohad tekkima.

