Analüütikute hinnangul võib nafta hind kerkida kõrgustesse

Äripäeva ajakirjanik: Kaja Kallase hinnakriitikas ettevõtjatele leidub iva

Mitme ettevõtjaga rääkides kuulis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg, et vastupidiselt peaminister Kaja Kallase soovitule ei saa nii kergelt hindu langetada, ent ajakirjanik lisas, et valitsusjuhi jutus on ikkagi iva.

