Merlin Seeman: suurim risk on mitte alustamine

Advokaadibüroo Hedman juht ja idufirmade asutaja Merlin Seeman on lapsest saati julgenud võtta vastutust. Investeerimisfestivalil rääkis ta lähemalt oma ettevõtlusteekonna tõusudest ja mõõnadest.
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artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Merlin Seeman teismeeas loodud tantsutrupist advokaadibüroo Hedmani juhiks;
- miks peab Seeman ettevõtluses suurimaks riskiks just mitte alustamist ja kuidas ta seda oma kogemusega põhjendab;