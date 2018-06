Mida tasub tähele panna väravate ja piirdeaia valikul?

Maja esmamulje määrab fassaad koos hoonet ümbritseva piirdeaia ja väravaga, seetõttu tasub pöörata aiaehitamisele sama suurt tähelepanu kui kõigele muule majaehitamisega seonduvale. Parim lahendus on ühtaegu turvaline, kuid ka disaini mõttes silmailu pakkuv, annab nõu Eesti staažikaima väravate ja piirete valmistaja ning paigaldaja Alderman 4 Trading OÜ juht Toomas Sild.

Ainsaks piiravaks asjaoluks on iseenese kujutlusvõime. Kui elemendid ja disain on põhimõtteliselt otsustatud, siis Aldermanis detailselt joonist ei tehta, vaid detailide valmimisel pannakse need töölaual kokku ning küsitakse enne lõplikku lahendust kliendilt arvamust elementide täpseks asetuseks. Nii tellijale kui ka tegijale on see kõige põnevam etapp, sest tulevast aeda silme ees nähes tulevad tihtipeale uued ideed ja huvitavad mõtted, mida kõike saab ka kohe järele proovida. Sepisaed võib olla lihtsalt rist- või põiklattidest, mustriline või laineline, õhulisem või tugevam. Sepiste värvimise juures on oluline kasutada spetsiaalseid tugevaid värve, mis on iseparaneva pinnatäitega, kaotades kriimud ja täkked ajapikku. Nõrgem värv kipub kooruma ning nõuab pidevalt hoolt.

Sageli lisatakse latt- või toruaia varbadele ka teravaid odaotsi. Need on küll heaks kaitseks üle aia ronijate eest, kuid peab olema ettevaatlik: liiga madala aia teravad otsad võivad kujutada ohtu komistavale või kukkuvale inimesele. Seega soovitame panna teravaid otsikuid ainult kõrgematele aedadele. Kui juba omanäolise piirdeaia ja värava tellimiseks läks, oleks mõistlik aiameistrilt küsida kohe nendega kokkusobivad sepistatud amplikandureid ja õuevalgustite hoidikuid. Sepisaeda on kõige lihtsam tellida olemasoleva kataloogi järgi, aga muidugi saab ka mõelda välja oma kombinatsioone.

Eesti inimesed armastavad ajatu disainiga sepiseid. Enamasti eelistatakse lihtsamate sepiselementidega aedu, rõdupiirdeid ja väravaid: valitakse täislatist või torust disain, millele lisatakse mõned pisemad kaunid sepised või üks suur külluslik rosett keskel. Täislatt ehk varbmaterjal on sisuliselt eluaegne aialahendus, kuid kallimas hinnaklassis. Soodsamalt saab kätte toruaia, mis on õhem. Kuna aga toru on seest tühi ning sinna võib hakata kogunema kondensatsioonivesi, on sellise aia eluiga tunduvalt lühem.

Hea konstruktsiooni ja mootoriga autovärav kestab aastakümneid

Mootoriga autoväravate puhul on võimalus valida kahe süsteemi vahel: liugvärav, mil avanedes liigub väravatiib küljele, ning tiibadena sisse- või väljapoole avanevad väravalehed. Värava raami täite materjaliks võib olla nii toru, sepis, puit kui ka kergpaneel. Hea spetsialist ehitab olenemata materjalist tugeval karkassil värava, mis kestab aastakümneid. Liugvärava puhul on väga oluline, et värava tugipostamendid oleksid betoneeritud maa sisse ning värav peaks jooksma spetsiaalsel metalltalal. Ei ole hea, kui värava rullikud on kinnitatud otse betoonile, mitte terasest tugikonstruktsioonile, sest betoon võib vastavalt temperatuurile hakata „mängima” ehk kerkima, vajuma ja mõranema. Värav liigub rullikutel, mida saab osta masstoodanguna või kasutada näiteks Aldermani disainitud ja käsitööna tehtud rullikuid, millele antakse ettevõtte poolt 10-aastane garantii. Oluline on, et rullikute laagrid oleksid igalt poolt tolmu eest kaitstud, vastasel juhul võib värava eluiga jääda lühikeseks.

Tiibväravate valikul on oluline arvestada värava nii-öelda purjepinnaga: mida suurem on purjepind, seda võimsamat mootorit on vaja. Kõik mootoriga väravad saab panna tööle nii puldi, koodi kui ka võtmega. Ohuvilkurid on elektriliselt käivate väravate puhul mitte küll kohustuslikud, kuid rangelt soovitatavad. Sageli ei oska inimesed mõelda, et hind on toodete puhul vaid jäämäe veepealne osa ning selle järgi ei saa ostuotsust teha. Odav hind tuleb alati mingite teiste ja pikemas perspektiivis väga oluliste omaduste arvel nagu võimsus, vastupidavus, kasutusmugavus ja ekspluatatsioonikulu. Nii võib juhtuda, et soetatakse aladimensioneeritud või sobimatu mootoriga väravalahendus, mis rasketes ilmaoludes, näiteks tugeva tuule või paksu lumega, ei suuda toimida, töötab võimete piiril ja kulub seetõttu kiiresti. Peale selle, et valitud automaatika peab olema piisava võimsusvaruga, on oluline ka materjal: võimaluse korral hoiduge plastkorpusega ja plastreduktoriga ajamitest. Tõenäoliselt vajate te oma väravaid enamaks kui mõneks aastaks ning soovite neid kasutada ka 10+ aasta pärast.