Miks Apple mind muretsema ei pane?

Facebook Positsioon Facebook on juhtiv USA sotsiaalmeedia ettevõte, kel üle kahe miljardi kasutaja üle maailma. Facebookile kuuluvad veel Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus. Ostu hetkel ületas turuväärtus 461 miljardit dollarit. Mark Zuckerbergi juhitud ettevõte jõudis börsile 2012. aastal.

Admiral Markets ASi allutatud võlakiri 28.12.2027 Positsioon Admiral Markets AS on juhtiv internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja, kes pakub kauplemist Forex instrumentidega ning aktsiate, indeksite, väärismetallide, energia ja krüptovaluutade CFD-dega. Admiral Marketsi võlakirjad noteeriti Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas 11. jaanuaril 2018. aastal. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane intressimäär 8%, mida makstakse välja kaks korda aastas.

EfTEN Real Estate Fund III AS Positsioon EfTEN Real Estate Fund III AS (lühinimi: EFT1T) on Balti rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse investeeriv kinnisvarafond, mis on suunatud eelkõige jaeinvestoritele. Fondi juhib EfTEN Capital, mis on Balti riikide suurim ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja. Nasdaq Balti börside põhinimekirjas hakati EfTENi kolmanda kinnisvarafondi aktsiatega kauplema 1. detsembril 2017.

iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) Positsioon iShares MSCI Brazil Capped ETF järgib MSCI Brazil 25/50 indeksit. ETF investeerib suure ja keskmise suurusega Brasiilia ettevõtetesse ning hõlmab 85% kogu turust. Suurima osakaalu (ligi 40%) instrumendist moodustab finantssektor. ETFi aastane haldustasu on 0,63% ning dividenditootlus ligi 1,7%. Fondi valuuta on dollar ning see on kaubeldav New Yorgi börsil. ETF on keskmisest kõrgema riskiga.

Tallink Grupp Positsioon AS Tallink Grupp on Euroopa juhtiv laevandusettevõte, mis pakub kvaliteetseid mini-kruiise, reisijate- ja ro-ro kaubaveo teenuseid Läänemerel. Ettevõttele kuulub kokku 18 alust - kruiisilaevad, kiired ro-pax laevad ja ro-ro kaubalaevad. Tegutsetakse laevaliinidel Eesti ja Soome, Soome ja Rootsi, Eesti ja Rootsi ning Läti ja Rootsi vahel. Peamistel liinidel hoitakse juhtivat turupositsiooni.

Statoil Positsioon Statoil ASA on Norra energeetikaettevõte ja ühtlasi Põhjamaade suurim ettevõte. Nii Oslo kui New Yorgi börsil noteeritud ning 67% ulatuses Norra riigile kuuluv Statoil uurib nafta ja maagaasi leiukohti ning toodab, transpordib, rafineerib ja müüb naftat ja maagaasi. Börsifirma tegutseb 37 riigis ning selle turuväärtus on ligi 55 miljardit dollarit.

Ryanair Positsioon Ryanair on Iiri odavlennufirma, mille aktsiad on noteeritud nii Iiri, kui ka Londoni börsil. 2016. aastal lendas Ryanairiga üle 106 miljoni reisija. Aastaks 2024 on seatud eesmärgiks lennutada 180 miljonit reisijat.

Apranga Positsioon Apranga on Baltikumi suurim rõivaste jaemüüja. Leedu ettevõtte tegutseb kõigis kolmes Balti riigis ning lisaks enda brändidele on sel veel ka frantsiisilepingud selliste tuntud kaubamärkide müügiks nagu Zara, Hugo Boss, Emporio Armani – kui nimetada vaid mõnda. Ettevõte loodi 1945. aastal ja Vilniuse börsi põhinimekirja kanti see 2005. aasta oktoobris.

Olympic Entertainment Group Positsioon Olympic Entertainment Group AS ja tema tütarettevõtted on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides ning opereerib kasiinosid Poolas, Slovakkias, Valgevenes ja Itaalias. Lisaks tavakasiinodele pakub ettevõte ka internetikasiino teenuseid.

Microsoft Positsioon Microsoft Corporation on 1975. aastal Bill Gatesi ja Paul Alleni asutatud rahvusvaheline tarkvarafirma, mis on kogunud tuntust eelkõige oma operatsioonisüsteemiga Windows ja kontoritarkvaraga Microsoft Office. Ettevõtte aastane käive ulatub 85 miljardi euroni.

LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025 Positsioon LHV Pank on 1999. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev pank. AS LHV Pank pakub hoiuseid, ärilaene, arveldusteenust, väärtpaberivahendust, pensionifonde, liisingut ja varahaldusteenust nii eraisikutele kui ettevõtetele. 2005. aastal asutati LHV Group ning 2016. aastal noteeriti ettevõtte aktsia Nasdaq Tallinna börsil.

Ler¸y Seafood Positsioon Norra kontsern Leroy Seafood Group hõlmab endas suurt hulka väiksemaid allüksusi, mis tegelevad nii kalade püügi, - kasvatuse kui ka erinevate mereandide turustamisega. Maailma ühel suurimal lõhetootjal on tütarettevõtted Taanis, Prantsusmaal ja Portugalis.

Inbank allutatud võlakiri 28.09.2026 Positsioon Inbank on välja kasvanud 2011. aastal loodud finantstehnoloogiaettevõttest Cofi. 2016. aasta septembris toimus Inbanki võlakirjade emissiooni eesmärgiks oli tugevdada ettevõtte kapitalistruktuuri ja turupositsiooni, toetada edasist kasvu ja laienemist uutele sihtturgudele ning kindlustada turvaline kapitalipuhver grupi ettevõtetele. Inbanki võlakirjad on vabalt kaubeldavad Tallinna börsil.

Berkshire Hathaway (BRK-B) Positsioon USA investeerimisfirma pikaajaline tegevjuht on maailma üks kõigi aegade edukaim investor Warren Buffett. Berkshire ja selle tütarfirmad hõlmavad suurel hulgal kõige erinevamaid ärivaldkondi, alates kindlustus- ja kommunaalteenustest kuni kinnisvara, raudteekaubaveo, panganduse ja jaemüügini. Ajavahemikus 1965-2015 kerkis Berkshire Hathaway raamatupidamisväärtus aktsia kohta 19,2% aastas. S&P 500 indeksi tootlus oli samal ajavahemikul 9,7% aasta kohta. 2017. aasta seisuga on ettevõtte turuväärtus enam kui 415 miljardit dollarit.

Baltic Horizon Fund Positsioon Baltic Horizon Fund on reguleeritud suletud lepinguline kinnisvarafond, mis on registreeritud Eestis. Fond sarnaneb rahvusvaheliselt tuntud REIT fondide kontseptiga kus lõviosa fondi üüritegevuse rahavoost makstakse regulaarselt välja investoritele. Fondi peamine fookus on investeerida ärikinnisvarasse Eestis, Lätis ja Leedus fokuseerides pealinnadele – Tallinn, Riia, Vilnius. Fondil puudub tähtaeg.