Põhjala dividendirekord jääb tänavu löömata

SEB on Stockholmi börsil suurima oodatava dividenditootlusega aktsia. Foto: Liis Treimann

Tulemuste hooaeg on alanud ja koos aastakokkuvõtetega hakkavad selginema dividendiootused ja -tootlused. Uurisin jälle põhjanaabrite prognoose.

Helsingi börsil sedakorda enam uut rekord­aastat oodata ei ole – sellest kirjutasin juba sügisel, kui Danske Bank Soome börsi kohta oma prognoosi avaldas. Viimased analüütikute arvamustel põhinevad hinnangud on seda kinnitanud – välja makstavate dividendide summat prognoositakse 11,6 miljardi euro tasemel, läinud aastal oli see 13,8 miljardit eurot. Samuti on Stockholmi börsil ootused eeloleva dividendikevade suhtes tagasihoidlikumad – majanduslehest Dagens Industri lugesin, et Stockholmi börsi indeksi OMX30 firmadelt oodatakse läinud aasta eest dividende 171 miljardit Rootsi krooni (eurodes 16,2 miljardit), mis on mullusega võrreldes 9 miljardi krooni võrra väiksem summa. Ilmselt pole üllatus, et põhjuseks on rahapesuskandaalist raputatud pankade dividendide koomaletõmbamine arvatavalt 18 miljardi krooni võrra.