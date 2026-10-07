Odavmüügis burksiputkade äri karjub minu raha järele

Pihvi- ja kukliäris tegutseva McDonald’si aktsia on vajunud viimase nelja aasta madalaimale tasemele, kaotades üheksa kuuga ligi kolmandiku väärtusest. Kas probleem peitub muutunud burksimenüüs või milleski enamas?
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised märgid USA müügis ja külastatavuses otsustavad, kas McDonald’si aktsia on odav ostukoht või hoopis väärtuslõks;
- kuidas Chris Kempczinski kommentaarid, GLP-1 ravimite mõju ja miljarditesse ulatuv tugi frantsiisivõtjatele võivad muuta burksiäri kasumlikkust.