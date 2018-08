Kasv iga hinna eest

Ainult tellijale

Türgi presidendi omapärane arusaam majandusest on viinud riigi sügavasse kriisi.

Ameerika Ühendriikide administratsioon kehtestas 1. augustil sanktsioonid oma NATO liitlasele, Türgile. Veel pelgalt mõni nädal tagasi tundus, et tüliõunaks olev USA pastori Andew Brunsoni kinnipidamine Türgis saab lahenduse. Kokkuleppe järgi oleks Ameerika pool andnud Türgile üle pankuri, keda süüdistati Iraani-vastase embargo rikkumises, ja vastu saanud pastori. Lõplik kokkulepe luhtus, kuna kuuldavasti tahtis Türgi välisminister, et Ameerika ametnikud lõpetaksid uurimise ka pankuriga seotud panga suhtes. Nüüd on Türgi justkui ühes pundis Iraaniga.

Augustis on valuuta langenud üle 7% dollari suhtes, aasta algusest 28% ning tervelt 64% kaheteistkümne kuu jooksul. Alates praeguse presidendi Recep Tayyip Erdogani peaministri kohale astumisest 2003. aastal on valuuta kaotanud ligi 70% oma väärtusest. Kui osalt on selle põhjuseks dollari tugevnemine, siis langus on jätkunud ka dollari paigalseisu ajal. Inflatsioon jõudis eelmisel kuul 16% piirini, mis on kõrgeim alates 2003. aastast. Ettevõtetele, kes välisvaluutas laenavad, tähendab see aina keerulisemaid laenumakseid ning tõusvaid laenukulusid ja inimesed näevad poodides aina kõrgemaid hindu.

See on omakorda pannud muretsema Euroopa Keskpanga. Probleemiks on tõik, et Hispaania BBVA, Itaalia UniCrediti ja Prantsusmaa BNP Paribase bilansis on oluliselt määral Türgi laene, mis ei pruugi Türgi liiri languse vastu kaitstud olla.

Varem on Türgi suutnud enda kiiret kasvu vedada suurte välislaenude abil. Kuid nüüd, mil keskpankade rahatrükk lõpeb ning intressid on tõusuteel, liigub raha arenevatelt turgudelt arenenud turgudele. Suur osa rahast on kulunud aga ehitusprojektidele ja kaubanduskeskustele, mis majanduse produktiivsust tõstnud ei ole.

Võimetu keskpank

Kui juuli lõpus oodati Türgi keskpangalt inflatsiooni kontrolli alla saamiseks intressitõusu, siis kõigi üllatuseks jäi see olemata. Põhjusena nähakse siin Erdogani eriilmelist nägemust majandusest, mis ökonomistide tavanägemusega risti vastupidi läheb. Erdogan leiab, et kõrged intressimäärad mitte ei langeta inflatsiooni, vaid hoopis tekitavad seda. Majanduse võlataseme langetamise ning intresside tõstmise asemel, tahab Erdogan majandusse veel enam raha paisata. Seega pole keskpank suutnud astuda piisavalt suuri samme piisavalt kiiresti, et olukorda kontrolli alla saada.

Investorite enesekindlust ei suurenda ka Erdogani järjest suurenev võim rahandus- ning eelarvepoliitika üle. Varasemad majandusinimesed on asendatud võrdlemisi testimata lojalistidega. Kasvavad kartused, et ta lükkab niigi keeva majanduse kaljult alla. Istanbuli börsiindeks on aasta alguse kõrguselt kukkunud ligi 20 protsendi jagu.

Erdogan, uhke ja rahvuslik juht, on endale sihiks seadnud kasvu iga hinna eest. Turud tahaksid kindluse saamiseks aga otsustavat tegevust keskpangalt majanduse jahutamiseks. Muidu jätkub liiri ja võlakirjade langus ning oht pankadele suureneb veelgi.