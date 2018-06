Väikeaktsionäri kaitsev börs päästab iseennast

Novalpina gruppi kuuluv Eestis registreeritud firma Odyssey Europe ähvardas aktsionäre ülevõtmispakkumisest loobumise korral aktsiate likviidsuse kaotamisega ning paljud investorid hindasid riske liialt suureks ja Novalpina ähvardust tõsiseltvõetavaks.

Tallinna börsi otsuse valguses paistab siiski, et julge hundi rind on rasvane ja väikeaktsionärid, kes end meelekohale surutud relvast hirmutada ei lasknud, võivad oma kartmatuse eest teenida korraliku preemia. Iseküsimus, kas sellisel hirmutamistaktikal ühes õigusriigis üldse kohta tohiks olla.

Trigoni ja East Capitali alustatud võitlus OEG väikeaktsionäride huvide kaitsmise nimel on vähemalt esimeses lahingus olnud võidukas. Pall on nüüd Novalpina käes ning on suuresti nende otsustada, kas selle lahinguga sai sõda läbi või jätkub see kohtus. Aja- ja rahakulu arvestades oleks Novalpinal ilmselt mõistlik kangekaelsete väikeinvestoritega kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, kuid asi võib olla ka põhimõttes.