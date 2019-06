Bürokraadid hävitavad riigi

Selle asemel et toidus sisalduvate mürkainete puhul lahtritesse linnukesi teha, tuleks avalikkust adekvaatselt informeerida, leiab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Riigikontrolli hinnangul keskenduvad maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet toidu juriidilistest nõuetest kinnipidamise kontrollile ehk piirnormide ületamise tuvastamisele. See, kas inimesed päriselt oma tervist mürgitavad, jääb tahaplaanile. Pealegi kontrollivad ametnikud Eesti tootjate toodangut oluliselt rangemalt kui välismaist, samas kui importtoodang moodustab suurema osa tarbimisest ja kodumaises toodangus on palju vähem taimekaitsevahendite jääke. Sisuliselt toimub tarbija eksitamine, sest info, mis avalikkuse ette jõuab, on moonutatud. Riigikontroll ütleb üheselt, et analüüsid ei näita sisse söödavate taimemürkide tegelikku kogust.