Sisu loeb – nii paberil kui raadios

4. septembril 2017 kell 7.00 läks sagedusel 92,4 MHz eetrisse esimene Äripäeva raadio saade. Raadio tuli, et jääda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Nende kahe aastaga on Äripäevas süvenenud veendumus, et raadio tegemine on õige ja vajalik suund, mida kavatseme jätkata. . Äripäeva visioon on muuta Eesti kõige informeeritumaks ettevõtluskeskkonnaks maailmas ning raadio on oluliseks täienduseks veebikeskkondadele, lehele, konverentsidele, koolitustele ja raamatutele, mis edendavad majandusharitust- ja teadlikkust. See on muutunud Äripäeva osaks.